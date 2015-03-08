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محلب : المال السياسي أدى إلى الفساد .. والشعب لن يكرر أخطاء الماضي

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محلب : المال السياسي أدى إلى الفساد .. والشعب لن يكرر أخطاء الماضي محلب : المال السياسي أدى إلى الفساد .. والشعب لن يكرر أخطاء الماضي

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

قاال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في حواره منذ قليل مع قناة سكاي نيوز عربية نحن توصلنا إلى المرحلة الأخيرة لخارطة الطريق التي سيكون بعدها وصلنا إلى دولة مدنية ديمقراطية.

وأضاف أن هناك تكتلات ذات رؤية وطنية،وعدد كبير من الناس الجادة الشريفة بتتجمع وتعمل قوائم ، والإنسان الذي لديه وطنية عالية ومبادئ معروف في .

وأضاف محلب أن الشعب لن يكرر أخطاء الماضي،والمال السياسي أدى إلى الفساد وأنا أراهن على الشعب المصري ولاعودة للوراء ،والمال السياسي رغم أنه قد يؤثر لكن تأثيره ليس كالماضي ، وبالنسبة للإخوان والحزب الوطني ليس من الممكن لشعب صنع ثورتين وخلع نظامين أن يرجعهم مرة أخرى.

وعبر محلب أن مشاركة المواطنين في الانتخابات ستكون عالية وهناك شواهد سابقة وهي الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور.

وعند سؤاله عن حادثة استاد الدفاع الجوي ومقتل  الناشطة السياسية شيماء الصباغ قال محلب ننتظر نتائج التحقيقات،وأن مقتل شيماء الصباغ أثر في كل المصريين وكلنا منتظرين نتائج التحقيقات وحادثة الدفاع الجوي كان جزء منها تدافع وكان جزء منها ناس ذهبت للاشتباك،والموضوع حقيقة معقد.

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