حبس عاطل حاول تهريب أقراص مخدرة إلى شقيقه فى سجن الفشن ببنى سويف

قرر وائل أبو زيد، وكيل نيابة مركز الفشن حبس سلطان.ز، عاطل، 4 أيام لاتهامه بمحاولة تهريب مواد مخدرة لشقيقه المحبوس احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا بسجن المركز.

كان الرائد رأفت شريف معاون مباحث مركز الفشن ارتاب فى أحد زوار المتهمين المحبوسين فقام بتفتيش الطعام الذى يحمله فعثر على 2 شريط حبوب مخدرة وألقى القبض عليه واعترف أمام العقيد عمرو العدل مأمور المركز بمحاولته تهريب الأقراص المخدرة داخل الطعام إلى شقيقه ياسر. ز المحبوس احتياطيًا، وتحرر محضر بالوقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.