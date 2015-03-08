أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
أسوأ 10 صفقات في «البريمير ليج» -
رونالدو لا يرغب بقدوم هازارد للريال لهذا السبب -
الاتحاد الإنجليزي يحرم ليفربول من الصفقات لمدة عامين -
بث مباشر.. «برشلونة × إشبيلية» بالدوري الإسباني -
ميسي يقود برشلونة أمام إشبيلية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الثور الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل حاول تهريب أقراص مخدرة إلى شقيقه فى سجن الفشن ببنى سويف

Google+ Print
حبس عاطل حاول تهريب أقراص مخدرة إلى شقيقه فى سجن الفشن ببنى سويف حبس عاطل حاول تهريب أقراص مخدرة إلى شقيقه فى سجن الفشن ببنى سويف
قرر وائل أبو زيد، وكيل نيابة مركز الفشن حبس سلطان.ز، عاطل، 4 أيام لاتهامه بمحاولة تهريب مواد مخدرة لشقيقه المحبوس احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا بسجن المركز.

كان الرائد رأفت شريف معاون مباحث مركز الفشن ارتاب فى أحد زوار المتهمين المحبوسين فقام بتفتيش الطعام الذى يحمله فعثر على 2 شريط حبوب مخدرة وألقى القبض عليه واعترف أمام العقيد عمرو العدل مأمور المركز بمحاولته تهريب الأقراص المخدرة داخل الطعام إلى شقيقه ياسر. ز المحبوس احتياطيًا، وتحرر محضر بالوقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365