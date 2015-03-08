حبس عاطل حاول تهريب أقراص مخدرة إلى شقيقه فى سجن الفشن ببنى سويف

قرر وائل أبوزيد وكيل نيابة مركز الفشن حبس "سلطان. ز" عاطل 4 أيام لاتهامه بمحاولة تهريب مواد مخدرة لشقيقه المحبوس احتياطيًا على ذ مة إحدى القضايا بسجن المركز.

كان الرائد رأفت شريف معاون مباحث مركز الفشن ارتاب فى أحد زوار المتهمين المحبوسين فقام بتفتيش الطعام الذ ى يحمله فعثر على 2 شريط حبوب مخدرة وألقى القبض عليه واعترف أمام العقيد عمرو العدل مأمور المركز بمحاولته تهريب الأقراص المخدرة داخل الطعام إلى شقيقه ياسر. ز المحبوس احتياطيًا.

وتحرر محضر بالوقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .