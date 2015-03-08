ضبط 4 أسلحة نارية و10 كيلو بانجو فى حملة أمنية بأسوان

شنت مديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف العميد أسعد الذكير مدير البحث الجنائى، والعميد خالد الشاذلى رئيس المباحث الجنائية، أسفرت عن ضبط 5 عاطلين بحيازتهم حوالى 10 كيلو من مخدر البانجو، و150 قرصا مخدرا، و2 سلاح آلى و2 سلاح نارى، وتحرر محضر شرطى بكل واقعة على حدة وجار عرض المتهمين على النيابات المختصة.

وشملت جهود رجال المباحث ضبط المتهم "كمال. م" 30 سنة سبق اتهامه فى قضية اتجار فى المخدرات وبحيازته بندقية آلية و(18) طلقة وفرد خرطوش، وكيلو جرام من البانجو المخدر، وضبط المتهم "بسام. ن" 25 سنة، وبحيازته بندقية آلية و6 كجم تقريبا من البانجو المخدر، وضبط المتهم "حمدى. ش" 38 سنة وبحيازته فرد خرطوش و1.5 كجم تقريبا من البانجو المخدر، وضبط المتهم "إسماعيل. ا" 30 سنة وبحيازته 2.5 كجم تقريبا من البانجو المخدر، والمتهم "علاء. م" 31 سنة وبحيازته (150) قرصا مخدرا "الإيفانول" وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.