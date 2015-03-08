وفاة ربة منزل وإصابة ابنتها أشعل سائق "توك توك" النيران فيها بنصر النوبة

لقيت ربة منزل مصرعها مساء اليوم، الأحد، بعد قيام سائق "توك توك" بسكب البنزين عليها وإشعال النيران فيها، وأثناء محاولة ابنتها إنقاذها أصيبت أيضًا وتم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى العميد أسعد الذكير، مدير إدارة البحث الجنائى، إخطارًا من العميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث المديرية، يفيد بنشوب خلافات جيرة بقرية توشكى دائرة مركز نصر النوبة، بين سائق "توك توك" يدعى "محمد رضا فتح الله" 28 سنة، و"أحمد سليم محمد" 53 سنة، فى وقت سابق.

وأثناء مرور سائق "التوك توك" أمس السبت، بالقرب من منزل جاره الطرف الثانى، تجددت المشادات بين سائق "التوك توك" وزوجة جاره "فوزية أحمد صالح" 50 سنة، مما دفع سائق "التوك توك" إلى تهديدها بإشعال النيران فيها، ومع زيادة حدة المشادات بين الطرفين، نفذ سائق "التوك توك" "محمد" تهديده وقام بسكب البنزين على زوجة جاره "فوزية" وإشعال النيران فيها، وأثناء محاولة ابنتها "سلوى" إنقاذها أصيبت وتم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى.

وفى مساء اليوم، لفظت الأم "فوزية" أنفاسها الأخيرة بعد إصابتها بحروق تصل إلى 80% من الجسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتكثف مباحث مركز نصر النوبة برئاسة الرائد محمود حامد جهودها لضبط المتهم الهارب.