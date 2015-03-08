محافظ الأقصر يلتقي مجلس النقابة الفرعية للأطباء لبحث أزمة النقص وقلة الإمكانيات‎

عقد محمد بدر محافظ الأقصر اجتماعًا مطولًا مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية للأطباء برئاسة الدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر.

وتطرق اللقاء للعديد من المشكلات التي يواجهها قطاع الصحة بالمحافظة التي يأتي علي رأسها نقص الأطباء وقلة الإمكانيات اللازمة لتوفير خدمة طبية جيدة للمواطنين.

وأعرب الاطباء خلال اللقاء عن استيائهم من تشويه صورة زملائهم بالمحافظة في عدد من وسائل الإعلام عقب جولات المحافظ علي عدد من المستشفيات.

وقال الدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر للمحافظ، “أنه لا يمكن تحميل الطبيب مسئولية تردي الخدمة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن المستشفى يعني منظومة متكاملة تعني الإمكانيات والمستلزمات الطبية والكوادر البشرية ومقدمي الخدمة الذي يعد الطبيب جزءًا منهم”.

كما قدم حمزة للمحافظ مذكرة تتضمن استياء الأطباء لحرمانهم من حوافز صندوق تحسين الخدمة الذي يتم تحصيل دخله من تذاكر الدخول والزيارات والعلاج الاقتصادي حيث وعد المحافظ برفع المذكرة لوزير الصحة .

وطالب الأطباء محافظ الأقصر بإعادة الدكتور أبوالنجا الحجاجي مدير مستشفي الأقصر العام المستقيل من منصبه بسبب تعنت بعض المسئولين في مديرية الشئون الصحية.

وقال محافظ الأقصر أنه سيأخذ كل مطالب الأطباء بعين الاعتبار وأنه وضع خطة كاملة للارتقاء بالمنظومة الصحية التي يعد الطبيب أهم عناصرها، قائلًا أنه سيدعوا للقاء مع مجلس الصحة الإقليمي يوم الأربعاء القادم بحضور كل المعنيين بقطاع الصحة لوضع حلول مناسبة للمشكلات التي يواجهها القطاع بالمحافظة.