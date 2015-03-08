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بيت السناري يعرض الفيلم اللاتينى “مذكرات الدراجه النارية” السبت 14 مارس

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بيت السناري يعرض الفيلم اللاتينى “مذكرات الدراجه النارية” السبت 14 مارس بيت السناري يعرض الفيلم اللاتينى “مذكرات الدراجه النارية” السبت 14 مارس

 

 

يعرض بيت السناري الفيلم اللاتينى ” مذكرات الدراجة النارية “، و ذلك فى السادسة مساء السبت 14 مارس.

الفيلم إنتاج عدة دول مشتركة ( الأرجنتين – الولايات المتحدة – المملكة المتحدة – ألمانيا – فرنسا – البرازيل – بيرو – تشيلى ) ، إخراج المخرج البرازيلى والتر ساليس، و بطولة الممثل المكسيكي غييل غارسيا بيرنال ،والممثل الأرجنتيني رودريغو دي لاسيرنا.

الفيلم يحكى عن الرحلة التي قام بها المناضل الثوري تشي جيفارا حول أمريكا اللاتينية برفقة صديقه ألبيرتو غرانادو، و هو مأخوذ من مذكراته الخاصة التي كتبها بنفسه.

الفيلم حائز على عدة جوائز منها جائزة أفضل أغنية أصلية في أوسكار 2004، و ثلاث جوائز أخرى فى مهرجان كان، و جائزة الأكاديمية البريطانية كأفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية.

 

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