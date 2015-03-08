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محلب : ثروات مصر لم تكتشف بعد ولايوجد أحد فوق القانون

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محلب : ثروات مصر لم تكتشف بعد ولايوجد أحد فوق القانون محلب : ثروات مصر لم تكتشف بعد ولايوجد أحد فوق القانون

المهندس إبراهيم محلب

 

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في حواره مع قناة سكاي نيوز عربية أن هناك رؤية للمؤتمر الاقتصادي واضحة بالنسبة لنا تتويج للاستثمار في ،ومع وصول ضيوف المؤتمر الاقتصادي سنقول لهم عملنا وجهزنا مناخ الاستثمار وبإصدار قانون الاستثمار جهزنا قانون واضح قانون به نوع من الاستدامة ،وهناك نظام ضريبي عادل وهناك موارد بشرية جاهزة للمشاركة في المشروعات،وهناك بعض المشاكل يجب نسفها وحلها وهذا مانعمل عليه الأن.

وأضاف محلب قمنا بدراسة كل قوانين الاستثمار في الدول التي سبقتنا وأنجزت وكانت دراسة مقارنة ، إلى جانب الاستعانة بأساتذة القانون في الاقتصاد المصري ، وندوات استماع للمستثمرين لمعرفة اقتراحاتهم.

وأشار محلب أن قانون الاستثمار يناسب البيئة المصرية والرؤية العالمية ، وعندما نتحدث عن المؤتمر الاقتصادي ومصر المستقبل فثروات مصر لم تكتشف بعد.

وأكد محلب  نعرف عناصر الضعف والعراقيل وهدفنا نسف تلك العراقيل ونعمل على حل تلك العراقيل وعناصر الضعف ، وتم تكوين لجنة عليا لمكافحة الفساد واللجنة تجتمع كل أسبوعين لنسف كل بؤر الفساد،وكل بؤر الفساد مرصودة،وركن أساسي من أركان الدولة الأن هو محاربة الفساد وأنه لايوجد أحد فوق القانون.

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