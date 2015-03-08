رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المستشفيات الجامعية

تفقد الدكتور عباس منصور – رئيس جامعة جنوب الوادي بزيارة تفقدية للمستشفى الجامعى بوسط المدينة وتضمنت كلا من الأقسام والإدارات والعيادات الخارجية والمعمل ومدرسة التمريض يرافقة الدكتور “كرم مسلم – مدير عام المستشفيات الجامعية”، والدكتور “حسن ابراهيم – مدير المستشفى الجامعى بوسط المدينة”، والدكتور “محمد عبد البارى – مدير مستشفى الحرم الجامعي”، والاستاذ “هشام عبد الله – مدير عام الشئون المالية و الإدارية”، وأثناء جولته أعرب عن سعادته لوجود العديد من الإيجابيات والوقوف على المزيد من التطورات والإنجازات داخل المستشفى الجامعي بوسط المدينة، وطالب بالاهتمام بأداء خدمة طبية على مستوى عالي لأبناء الإقليم، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من الإنجازات الطبية وافتتاح كليات طبية جديدة تكتمل من خلالها المنظومة الطبية بجامعة جنوب الوادي.