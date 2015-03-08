أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
أسوأ 10 صفقات في «البريمير ليج» -
رونالدو لا يرغب بقدوم هازارد للريال لهذا السبب -
الاتحاد الإنجليزي يحرم ليفربول من الصفقات لمدة عامين -
بث مباشر.. «برشلونة × إشبيلية» بالدوري الإسباني -
ميسي يقود برشلونة أمام إشبيلية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الثور الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المستشفيات الجامعية

Google+ Print
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المستشفيات الجامعية رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المستشفيات الجامعية

صورة للجولة

تفقد الدكتور عباس منصور – رئيس جامعة جنوب الوادي بزيارة تفقدية للمستشفى الجامعى بوسط المدينة وتضمنت كلا من الأقسام والإدارات والعيادات الخارجية والمعمل ومدرسة التمريض يرافقة الدكتور “كرم مسلم – مدير عام المستشفيات الجامعية”، والدكتور “حسن ابراهيم – مدير المستشفى الجامعى بوسط المدينة”،  والدكتور “محمد عبد البارى – مدير مستشفى الحرم الجامعي”، والاستاذ “هشام عبد الله – مدير عام الشئون المالية و الإدارية”، وأثناء جولته أعرب عن سعادته لوجود العديد من الإيجابيات والوقوف على المزيد من التطورات والإنجازات داخل المستشفى الجامعي بوسط المدينة، وطالب بالاهتمام بأداء خدمة طبية على مستوى عالي لأبناء الإقليم، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من الإنجازات الطبية وافتتاح كليات طبية جديدة تكتمل من خلالها المنظومة الطبية بجامعة جنوب الوادي.

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا