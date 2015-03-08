مدافع بلباو: توقعنا ريال مدريد أقوى من هذا

صرح ايمريك لابورتي مدافع أتليتيك بلباو أنه كان يتوقع أداء أقوى من ريال مدريد، وذلك في مباراة السبت التي حسمها الفريق الباسكي بنتيجة 1-0 في بطولة الدوري.

لابورتي والذي تأهل مع فريقه لنهائي كأس ملك إسبانيا حيث مواجهة برشلونة، تفاجأ بالمستوى الذي ظهر به الفريق الملكي في المباراة والذي تسبب في خسارته وفقدان صدارة الدوري أيضا بعد فوز برشلونة على رايو فاييكانو اليوم الأحد.

تحدث لاعب منتخب فرنسا تحت 21 عاما للبرنامج التلفزيوني (تيلي فوت) قائلا: "لقد توقعنا ريال مدريد أقوى من هذا".

وأضاف "ريال مدريد يبقى فريقا عظيما، يمتلك لاعبين رائعين، ولكن لم يقدموا مستواهم المعهود في المباراة.. هذا يحدث في كرة القدم أحيانا".

ويحتل بلباو حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، وسيحل ضيفا مساء السبت المقبل على فريق سلتا فيجو بالجولة 27 من عمر المسابقة.