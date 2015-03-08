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ماتويدي: سنذهب إلى لندن من أجل الفوز وإقصاء تشيلسي

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ماتويدي: سنذهب إلى لندن من أجل الفوز وإقصاء تشيلسي ماتويدي: سنذهب إلى لندن من أجل الفوز وإقصاء تشيلسي

أكد بليز ماتويدي لاعب باريس سان جيرمان أن فريقه مستعد جيدا لمواجهة تشيلسي في مباراة العودة من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وسيذهب إلى إنجلترا من أجل الفوز.

ماتويدي والذي ارتقى مع فريقه إلى صدارة الدوري الفرنسي بعد الفوز على لانس مساء السبت، يرى أن باريس سان جيرمان قادر على الفوز في ملعب "ستامفورد بريدج" والتأهل لدور الـ8 على حساب تشيلسي.

تحدث اللاعب الدولي الفرنسي عقب المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا:"كان من المهم جدا أن نتصدر الدوري حتى ولو بشكل مؤقت".

وأضاف"كان استعدادا جيدا من أجل مباراة دوري الأبطال أمام تشيلسي.. سنتوجه إلى لندن ونحن واثقون من أنفسنا.. المباراة ستكون صعبة جدا أمام فريق يمتلك الكثير من الثقة، ولكننا سنذهب إلى هناك من أجل الفوز والتأهل".

وسيلعب باريس سان جيرمان وتشيلسي مباراة العودة من دورالـ16 يوم الأربعاء المقبل، وكان لقاء الذهاب في باريس قد انتهى بينهما بالتعادل 1-1.

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