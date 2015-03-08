وكيله: 7 أندية تريد بوجبا .. ويمكنني بيعه بـ ' صافرة ' لسان جيرمان أو سيتي

أكد مينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوجبا نجم وسط يوفنتوس أن هناك سبعة أندية تريد التعاقد مع اللاعب بشكل مؤكد.

ويعيش بوجبا موسما استثنائيا مع ناديه يوفنتوس في الوقت الحالي، الأمر الذي جعله محط أنظار كبار أوروبا.

تحدث رايولا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية قائلا:"أجرينا اتفاقا مع يوفنتوس، لن يضطر بوجبا للرحيل عن النادي".

وأضاف"تحدثت مع رئيس النادي، يوفنتوس لا يريد المال من وراء صفقة بوجبا.. هو مطلوبا بشكل مؤكد من سبعة أندية.. لقد تحدثوا معي بالفعل".

وأردف"الأندية التي تستطيع شراء بوجبا هي ريال مدريد، برشلونة، باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي وتشيلسي".

وتابع"إذا قمت فقط بالصفير، أستطيع بيع بوجبا غدا لسيتي أو باريس سان جيرمان في غمضة عين..ولكنه لم يطلب مني أن أبحث له عن ناد أخر.. ما هي فرصة بقاؤه؟، اليوم هي 99%..يوفنتوس اتفق معنا أنه سيبيع بوجبا فقط في حالة طلبه الرحيل عن النادي".

وأتم"ريال مدريد أراده منذ 18 شهرا، ولكن لم يعجبني سلوكهم معي.. يوفنتوس طلب وقتها 50 مليون يورو، ورد ريال مدريد بأن هذه قيمة سخيفة".

وشارك بوجبا حتى الآن في 38 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، سجل خلالها ثمانية أهداف.