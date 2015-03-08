إيفينبيرج: بايرن سيتخلى عن دانتي مع نهاية الموسم

يتوقع ستيفان إيفينبيرج نجم بايرن ميونيخ السابق أن النادي سيتخلى عن مدافعه البرازيلي دانتي مع نهاية الموسم الحالي.

إيفينبيرج والذي توج بدوري أبطال أوروبا عام 2001 مع النادي البافاري، يرى أن الوقت قد حان لرحيل دانتي عن بايرن نظرا للأداء الباهت الذي يقدمه هذا الموسم.

صرح إيفينبيرج لشبكة (سكاي سبورتس) قائلا:"وقت دانتي مع بايرن سينتهي الصيف المقبل".

وكان دانتي قد تسبب في استقبال بايرن لهدف هانوفر الوحيد في مباراة السبت والتي حسمها النادي البافاري بنتيجة 3-1، إذ خرج بعدها مستبدلا وحل بدلا منه المهاجم روبرت ليفاندوفسكي.