بالفيديو – يوم الإصابات القوية .. مدافع ليفربول يفقد الوعي ويخرج مصابا بعد 3 دقائق

بعد إصابة لاعب كييفو فيرونا بكسر في القدم من مواجهة روما في الدوري الإيطالي، تعرض مارتن سكرتل مدافع ليفربول لإصابة قوية أمام بلاكبيرن في كأس إنجلترا.

ويحل بلاكبيرن ضيفا على ليفربول في ربع نهائي كأس إنجلترا.

وبعد مرور ثلاث دقائق فقط ومن كرة مشتركة بين سكرتل ومهاجم بلاكبيرن سقط سكرتل فاقدا للوعي دون حرك ليسرع الجهاز الطبي للدخول إلى الملعب.

واستمر سقوط سكرتل أكثر من 5 دقائق قبل أن يستعد الوعي مجددا ويخرج ويحل كولو توريه بدلا منه.

وأثناء خروجه من أرضية الملعب أشار سكرتل إلى جماهير ليفربول ليطمئن جماهير الريدز.

شاهد - فيديو الإصابة