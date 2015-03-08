مدرب لاتسيو قبل مواجهة فيورنتينا: صلاح استثنائي

تحدث ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي لاتسيو عن الجناح المصري محمد صلاح قبل المواجهة المرتقبة بين لاتسيو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي.

ويحل فيورنتينا ضيفا على لاتسيو في الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

الجناح المصري صلاح يتألق بقميص فيورنتينا منذ انتقاله إلى الفريق، إذ سجل 6 أهداف خلال 7 مباريات خاضها في ثلاث بطولات مختلفة، الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي.

وعن صلاح قال بيولي: "هو لاعب استثنائي في استغلال المساحات بسرعته الكبرى".

وأضاف خلال تصريحات نقلتها (فوتبول إيطاليا) "صلاح قادر على قلب أي مباراة رأسا على عقب".

وأكمل المدير الفني لفيورنتينا حديثه عن المواجهة المرتقبة بين الثنائي صلاح والبرازيلي فيليبي أندرسون قائلا: "الثنائي قوة كبيرة لكلا الفريقين ولكن الجماعية هي الأهم".

وسلطت وسائل الإعلام الإيطالية الضوء على المواجهة المنتظرة بين أندرسون وصلاح إذ أنه "سيكون هناك لقاء خاص بين أكثر لاعبين تألقا في الفترة الأخيرة هما صلاح والبرازيلي أندرسون". ( طالع التفاصيل)