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كأس إنجلترا - إلى الإعادة .. ليفربول يفشل في الفوز على بلاكبيرن

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كأس إنجلترا - إلى الإعادة .. ليفربول يفشل في الفوز على بلاكبيرن كأس إنجلترا - إلى الإعادة .. ليفربول يفشل في الفوز على بلاكبيرن

فشل نادي ليفربول في الفوز على بلاكبيرن في كأس إنجلترا مكتفيا بالتعادل السلبي بلا أهداف لتحتكم المباراة إلى لقاء إعادة على ملعب بلاكبيرن لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

وحل بلاكبيرن ضيفا على ليفربول في ربع نهائي كأس إنجلترا.

وبعد مرور ثلاث دقائق فقط من عمر المباراة سقط مدافع ليفربول مارتن سكرتل فاقدا للوعي بسبب كرة مشتركة مع مهاجم بلاكبيرن.

واستمر سقوط سكرتل أكثر من 5 دقائق قبل أن يستعد الوعي مجددا ويخرج ويحل كولو توريه بدلا منه.

وأثناء خروجه من أرضية الملعب أشار سكرتل إلى جماهير ليفربول ليطمئن جماهير الريدز.

شاهد - فيديو الإصابة

ولم ينجح كلا الفريقين في استغلال أي فرصة طوال الـ100 دقيقة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

إذ احتسب حكم المباراة 8 دقائق وقت بدلا من ضائع في الشوط الأول بسبب سقوط سكرتل، قبل أن يحتسب دقيقتين في الشوط الثاني ولكن دون أي أهداف في المباراة.

ومن أجل التأهل إلى نصف نهائي كأس إنجلترا سيتوجب على الفريقين المواجهة مرة أخرى على ملعب أيوود بارك.

ونجح أستون فيلا في حجز أول مقاعد نصف النهائي بعد الفوز على ويست بروميتش ألبيون، بينما سيحتكم لقاء برادفورد وريدينج إلى الإعادة أيضا.

وسيحل أرسنال ضيفا على مانشستر يونايتد في أخر مواجهات ربع نهائي كأس إنجلترا.

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فيديو اليوم السابع

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