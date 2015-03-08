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أمريكا : السجن لعامل نظافة جاء إلى عمله مبكرا

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أمريكا : السجن لعامل نظافة جاء إلى عمله مبكرا أمريكا : السجن لعامل نظافة جاء إلى عمله مبكرا

عامل أمريكي

قضت محكمة أمريكية بالسجن 30 يوما على عامل نظافة جاء إلى عمله مبكرا، وذلك لأنه أزعج سكان أحد الأحياء الراقية في مدينة ساندي سبرينغز بشمال ولاية أتلانتا الأمريكية.

وكان كيفن ماكجيل (48 عاما)، الذي يعمل في شركة محلية لجمع النفايات، أقر بذنبه، وهو خرق قوانين المدينة والقدوم إلى العمل في الخامسة صباحا، بعد أن عرض عليه المدعي العام أن يقضي فترة سجنه في نهايات الأسبوع، وذلك ليتمكن من مواصلة العمل حتى يتمكن من إعالة زوجته وطفليه.

وقالت المحامية كيمبرلي باندوه لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن ماكجيل لم يكن لديك محام عندما حكم عليه بالسجن، وإنها سوف تدافع عنه، مشيرة إلى أنها قدمت طلبا للمحكمة باسم موكلها لسحب اعترافه.

وأضافت باندوه إن المدعي العام استدرج ماكجيل للإقرار بذنبه، واستغل حاجته للعمل بأن عرض عليه أن يقضي 14 نهاية أسبوع في السجن، مؤكدة إنه في مثل هذه الحالات يمكن الحكم بغرامة مالية، “ولكن يبدو أن سكان الحي استخدموا نفوذهم لسجن ماكجيل”، على حد قولها.

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