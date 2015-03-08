أمريكا : السجن لعامل نظافة جاء إلى عمله مبكرا

قضت محكمة أمريكية بالسجن 30 يوما على عامل نظافة جاء إلى عمله مبكرا، وذلك لأنه أزعج سكان أحد الأحياء الراقية في مدينة ساندي سبرينغز بشمال ولاية أتلانتا الأمريكية.

وكان كيفن ماكجيل (48 عاما)، الذي يعمل في شركة محلية لجمع النفايات، أقر بذنبه، وهو خرق قوانين المدينة والقدوم إلى العمل في الخامسة صباحا، بعد أن عرض عليه المدعي العام أن يقضي فترة سجنه في نهايات الأسبوع، وذلك ليتمكن من مواصلة العمل حتى يتمكن من إعالة زوجته وطفليه.