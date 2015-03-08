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احتفالاً باليوم المرأة العالمى.. بوتفليقة يعلن نيته تعديل قانون الأسرة

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احتفالاً باليوم المرأة العالمى.. بوتفليقة يعلن نيته تعديل قانون الأسرة احتفالاً باليوم المرأة العالمى.. بوتفليقة يعلن نيته تعديل قانون الأسرة
اعلن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد، لمناسبة يوم المرأة العالمى، أنه سيتم تعديل قانون الاسرة الذى تعتبر منظمات حقوقية انه يتعامل مع المرأة الجزائرية كــ"قاصر مدى الحياة".

وقال بوتفلقية فى رسالة تليت باسمه "لما كان قانوننا للأسرة غير منزه عن الثغرات، وعلما بأن الطلاق، أصبح ظاهرة متنامية فى مجتمعنا، آمر بتكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التى تحتمل عدة تأويلات، وذلك بما يضفى عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد".

واقر قانون الاسرة فى الجزائر العام 1984 وتم تعديله العام 2005 وهو مستلهم من الشريعة الاسلامية.

وترى منظمات جزائرية عدة تدافع عن حقوق النساء ان هذا القانون يتنافى والدستور كونه لا يحترم المساواة بين المواطنين.

واملت جزائريات ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان يشمل التعديل "على الاقل" المادة 56 من القانون التى تحرم الام حقها فى حضانة اطفالها فى حال تزوجت مجددا.

وقالت الناشطة سمية صالحى لفرانس برس "نطالب بالغاء (قانون الاسرة) لانه لا يكفل المساواة ويشكل ظلما للمرأة رغم تعديله العام 2005"، والخميس الماضى، تبنى مجلس النواب الجزائرى قانونا يجرم العنف ضد النساء.

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مصر 365

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