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الأمن الليبى بطبرق يفرج عن صاحب شاحنة ضبط على متنها سيارة مفخخة

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الأمن الليبى بطبرق يفرج عن صاحب شاحنة ضبط على متنها سيارة مفخخة الأمن الليبى بطبرق يفرج عن صاحب شاحنة ضبط على متنها سيارة مفخخة
أفرجت القوات الأمنية الليبية بمدينة طبرق، اليوم الأحد، عن صاحب الشاحنة المستأجرة "الكانتر" التى ضبط على متنها سيارة مفخخة أمس.

وقال مصدر أمنى بطبرق، اليوم الأحد، إنه تم الإفراج عن نورى الرفادى صاحب الشاحنة "الكانتر" بعد اعتراف صاحب السيارة المفخخة بعدم علم الرفادي.

يذكر أن القوات الأمنية بطبرق ضبطت أمس السبت، سيارة نوع “هنداى توسان” بيضاء اللون ببوابة وادى السهل غرب مدينة طبرق كانت مفخخة ومحملة على كانتر، وبعد تفتيشها وجد بداخلها 3 حقائب متفجرة و5 دانات دبابة.
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