دبلوماسى روسى: لا يوجد نية لنقل السفارة الروسية من صنعاء إلى عدن

أكد الملحق الإعلامى للسفارة الروسية فى صنعاء تيموفيه بوكوف، اليوم الأحد، أنه لا توجد نية لنقل مقر السفارة إلى عدن.

وقال بوكوف فى تصريح خاص "لقناة روسيا اليوم" اليوم الأحد، إن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى موجود فى عدن بشكل مؤقت، ولم يتم الحديث عن نقل العاصمة نهائيا إلى هناك، لذا فإن قرار نقل مقر السفارة سيتخذ وفقا لما ستؤول إليه عملية الحوار الوطنى فى اليمن.

وأضاف أن السفير الروسى شدد خلال لقاءه بالرئيس عبد ربه منصور هادى على أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية هو البدء بالحوار بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.

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