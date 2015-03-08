رئيس الوزراء الفرنسي : قبضة تنظيم داعش تتوسع وسيستمر لفترة طويلة

حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم من أن قبضة تنظيم داعش تتوسع وسيستمر لفترة طويلة ، داعيا إلى مواجهة هذا التحدي ، وأخذه على محمل الجد.

وقال “فالس” في نقاش نظمته إذاعة “أوروبا 1″ وصحيفة “لوموند” أن تنظيم داعش “خطير للغاية وسيكون هنا في فرنسا لفترة طويلة لأنه ينتشر بسرعة ، مؤكدا أن الحكومة الفرنسية تتعامل مع هذا التهديد واتخذت تدابير للتصدي لأي هجوم محتمل،حسب ماذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وأضاف أن أعداد المتطوعين لداعش ينمو وقد ازداد عدد المتطوعين الأوروبيين للقتال في صفوف هذا التنظيم المتشدد” مشددا على ضرورة التعامل “بحزم” مع هذه الظاهرة لاسيما أن نحو ثلاثة آلاف أوروبي يقاتلون اليوم في سوريا والعراق.

وتوقع أن يرتفع عدد المقاتلين الأوروبيين في صفوف التنظيم إلى خمسة آلاف قبل الصيف و 10 آلاف “من دون شك قبل نهاية العام” الحالي مشيرا إلى أن “المسلمين هم أول ضحايا” هذا التنظيم المتطرف.

يذكر أن 20 شخصا بينهم ثلاثة مسلحين قتلوا في هجومين منفصلين بباريس في شهر يناير الماضي وردت السلطات بنشر 10 آلاف جندي لمكافحة الإرهاب، فيما يحرس أكثر من مئة ألف من عناصر الأمن المواقع الحساسة في فرنسا.