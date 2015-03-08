حريق بمصنع تدوير خيوط الغزل والنسيج "بندر إدكو" بالبحيرة

تبلغ، قبل قليل، لمركز شرطة إدكو بنشوب حريق بمصنع تدوير خيوط الغزل والنسيج قطاع خاص، الكائن بشارع الوطنية بندر إدكو، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

ونتج عن ذلك احتراق الباب الخشبى للمصنع وبعض بكرات الخيوط وتلفيات بسيطة بالماكينات، وبسؤال محمود حسن قاسم، مالك المصنع، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق نتيجة لحدوث ماس كهربائى بالأسلاك بداخل المصنع ولم يتهم أحدًا بذلك.

وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق فنيا، وتحرر المحضر 762/ 2014 إدارى المركز.

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