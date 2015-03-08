لجنة الفيروسات الكبدية: بدء علاج مرضى فيرس سى بأوليسيو آخر مارس

أكد الدكتور يحيى الشاذلى عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه سيتم علاج مرضى فيروس سى بعقار أوليسيو بديلا عن الإنترفيرون أواخر الشهر الجارى.

وقال الدكتور يحيى الشاذلى عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة لـ "اليوم السابع"، إن لجنة الفيروسات الكبدية ستجتمع 17 مارس الجارى لوضع بروتوكول العلاج بأوليسيو فى مراكز الكبد.

وأضاف عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن الأوليسيو علاج ثنائى يعطى للمرضى مع السوفالدى لمدة 3 شهور مثل السوفالدى والريبافيرين والإنترفيرون لمدة 3 شهور أو السوفالدى والريبافيرين لمدة 6 شهور .

وأوضح عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية أنة تم تسعير أوليسيو فى الصيدليات ب 9700 جنيه وفى مراكز الكبد بما يعادل 250 دولارا .

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