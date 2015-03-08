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بالفيديو.. زملاء ضحية مدرسة السيدة زينب يروون تفاصيل الواقعة

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بالفيديو.. زملاء ضحية مدرسة السيدة زينب يروون تفاصيل الواقعة بالفيديو.. زملاء ضحية مدرسة السيدة زينب يروون تفاصيل الواقعة
التقت كاميرا 7 قناة اليوم السابع المصورة ، بزملاء وأصدقاء الطالب إسلام شريف ضحية العنف بمدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية، حيث قال الطالب أحمد أبن عم إسلام شريف ،إن المدرس قام بتذنيب الطالب إسلام شريف فى حوش المدرسة لمدة ساعتين فى الشمس، بسبب أنه دخل دورة المياه بدون أذن المدرس، مضيفا أنه شاهد واقعة أعتداء المدرس بالضرب على رأس إسلام بالعصا قائلا “وقع فى الأرض وكان بيتنفض .

وأضاف أنهم كانوا يلعبون أمام منزلهم بعد خروجهم من المدرسة قائلا” كنا بنلعب مكان عزاء إسلام ” وأشار صديقة الاخر أن المدرس وليد مدرس التربية الدينية مشهور بالضرب فى المدرسة قائلا” كل العيال بتخاف منه “.


>أسرة الطالب ضحية مدرس السيدة: ابننا مات علشان معملش الواجب
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التربية والتعليم: وقف المعلم المتسبب فى وفاة طالب بالسيدة زينب عن العمل
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وفاة تلميذ إثر تعدى معلم عليه بالضرب داخل مدرسته بالسيدة زينب
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مصر 365

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