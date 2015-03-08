على جمعة: سيد قطب كان يؤيد ثقافة العرى بدليل مقالته "الشواطئ الميتة"

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن مشاهدة الأفلام الإباحية تحبط الأعمال، وتدعو إلى البلاء.

وفى ذات السياق، أضاف "جمعة" أن هناك نوادى ظهرت فى أمريكا عام 1920 تحمل مسمى "نوادى العرى"، لافتًا إلى أن الكاتب يوسف جوهر ألف كتاب اسمه "فى بلاد العراة" يدعو فيه إلى العرى وأيده القيادى الإخوانى سيد قطب فى جريدة الأهرام 1942 وكتب "الشواطىء الميتة"، وهذه مقالة يدعو فيها إلى فلسفة العرى وأنها كانت فلسفة موجودة فى أمريكا.

واستطرد "جمعة" فى حواره ببرنامج "والله أعلم" مع عمرو خليل على "سى بى سى"، اليوم الأحد، حديثه عن مقال سيد قطب فى الأهرام 1942، قائلاً "دى كانت فلسفة موجودة فى أمريكا وكان لها أصول عند الهنود الحمر، وتقول إنه من الشفافية أن يكون الإنسان كما خلقه الله وأن الملابس شىء مش تمام، فلو الستات والرجالة تعروا أمام بعض فسيكون ذلك أهدأ للشهوة"، مؤكدا أن ذلك كلام سيد قطب فى الشواطىء الميتة فى جريدة الأهرام، قائلا "سيد قطب نزل الإسكندرية ملقاش البكينى زعل فكتب الشواطىء الميتة".