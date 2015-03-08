أخبار مصر العاجلة.. بدء وصول الوفود المشاركة بالمؤتمر الاقتصادى

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها استقبال مطار القاهرة عددًا من وفود الدول المشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، المقرر انعقاده فى الفترة ما بين 13 ـ 15 مارس الجارى، ومن بينها وفد من وزارة الخارجية الأمريكية وذلك للتمهيد لزيارة جون كيرى الذى يصل القاهرة غدًا الاثنين، إضافة إلى تأكيدات وزارة الخارجية المصرية مشاركة 80 دولة و23 منظمة إقليمية ودولية فى المؤتمر.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" تغطية لاستعدادات حكومة المهندس إبراهيم محلب، للمؤتمر الاقتصادى، وإشراف وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، على خطة التأمين، فضلاً عن قراره إلغاء كافة الإجازات والراحات لضباط وأفراد الشرطة لحين انتهاء المؤتمر.

وعلى مدار الساعات الماضية، رصد "اليوم السابع" تحركات الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات، للتعامل مع عشرات العبوات الناسفة التى تم العثور عليها فى مناطق عدة بمحافظتى القاهرة والجيزة، وإبطال مفعولها، وذلك بعد مصرع شخص وإصابة 5 فى انفجار عبوة بمول كارفور المنتزة فى محافظة الإسكندرية صباح اليوم، فضلاً عن إصابة 3 آخرين فى انفجار بمحيط قسم محرم بك.

وتابع "اليوم السابع" كواليس استدعاء جهاز الكسب غير المشروع، رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، للتحقيق معه فى تضخم ثروته واتهامه بالتربح بطرق غير مشروعة، واستغلال النفوذ، وتأكيدات مصادر قضائية تقدم عز بطلب تأجيل لتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به.

وفى سيناء، واصل "اليوم السابع" تغطيته للعمليات التى تنفذها القوات المسلحة، لملاحقة العناصر الإرهابية، وغلق الطرق بين محافظتى شمال وجنوب سيناء فى مطاردة مع هاربين. إضافة إلى إعلان المتحدث العسكرى، العميد محمد سمير، مقتل 70 إرهابيًا على مدار أسبوع من المداهمات التى نفذتها قوات الجيش، وضبط 23 عنصرًا تكفيريًا بينهم فلسطينيون.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

بدء وصول الوفود المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى المصرى

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بالفيديو.. زملاء ضحية مدرسة السيدة زينب يروون تفاصيل الواقعة

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القبض على المدرس المتهم بقتل طالب بالابتدائى بالسيدة زينب

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غرفة عمليات بمطار القاهرة لاستقبال الضيوف المشاركين بالمؤتمر الاقتصادى

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الرئيس السيسى يصدر قراراً بقانون لإنشاء مركز للزراعات التعاقدية

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الخارجية: 80 دولة و23منظمة إقليمية ودولية تؤكد مشاركتها بالمؤتمر الاقتصادى

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"الكسب غير المشروع" يحقق مع أحمد عز فى تضخم الثروة

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تفكيك عبوة هيكلية بجوار منزل وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار

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ضبط 15 حالة تحرش بالطالبات فى الطريق العام بالبحيرة

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محمد حسان للإخوان: ربنا يغفر لمن يهاجمنى.. ويؤكد: لن أغادر مصر

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القبض على عضو حزب النور المتهم بقتل اثنين من أبنائه فى المنصورة

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جنايات القاهرة تودع أسباب حكم إدانة علاء عبد الفتاح فى قضية "أحداث الشورى"

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نرويجية تضرب عن الطعام بالغردقة لمنعها من السفر لتعديها على زوجها المصرى

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السيسى يشكل المجلس التخصصى لتنمية المجتمع من 15 عضواً بينهم 8 سيدات

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أسماء 16 قيادة إخوانية و6 شركات و3 مدارس دولية تحفظت عليهم "حصر الأموال"

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إحباط محاولة تهريب 100 ألف دولار بحوزة 3 ركاب بمطار برج العرب

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جامعة القاهرة تفصل 15 طالبا نهائيا على خلفية أحداث شغب

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بالصور.. جنازة الشرطى شهيد المحلة الثالث تتحول لمظاهرة ضد الإخوان

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إصابة نائب رئيس مدينة كفر الشيخ بطلق نارى أثناء تنفيذه قرار إزالة

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محلب يقرر تشكيل لجنة تنسيق لاستصلاح 42 ألف فدان فى محافظة مطروح

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منفذ السلوم يسمح لـ26 مصرية بالسفر برفقة أزواجهن الليبيين

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السيسى لـ سعد الحريرى: مصر تدعم لبنان موحدا وقويا ومتقدما

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أول صورة لطالب مدرسة السيدة زينب ضحية تعذيب مدرسه

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تأجيل محاكمة "مرسى" و10 من قيادات الإخوان بـ"التخابر مع قطر" لجلسة غد

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النيابة تستدعى ماجد الكدوانى للتحقيق فى اتهامه بضرب عامل بمصر الجديدة

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بعد إغماءته خلال مراسم اليوم العالمى للمرأة.. رئيس زامبيا مصاب بالملاريا

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وزير الداخلية يلغى إجازات الضباط والأفراد حتى انتهاء المؤتمر الاقتصادى

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وزير الإسكان: طرح 225 قطعة أرض فى 22 مدينة جديدة الثلاثاء

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وزارة التضامن تعلن مد فترة تلقى طلبات حج الجمعيات الأهلية حتى 12 مارس

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موجز أخبار مصر للساعة6..إلغاء إجازات الضباط لحين انتهاء المؤتمر الاقتصادى

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أخبار محافظات مصر.. مقتل شخص وإصابة 8 فى انفجارين متزامنين بالإسكندرية

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بالفيديو.. شاهد أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للخامسة مساءً

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بالفيديو.. آخر مستجدات عالم المال والأعمال فى نشرة اليوم السابع الاقتصادية

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موجز أخبار مصر للساعة1.. وزير الداخلية يضع خطة تأمين المؤتمر الاقتصادى

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