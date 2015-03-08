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غدا.. الرئيس السيسى يفتتح مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس

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غدا.. الرئيس السيسى يفتتح مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس غدا.. الرئيس السيسى يفتتح مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا الاثنين، افتتاح مسجد المشير طنطاوى بالقرية الأولمبية للدفاع الجوى فى التجمع الخامس، بحضور الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وكبار القادة والضباط، والمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق.

ويشهد افتتاح المسجد نخبة كبيرة من الوزراء والشخصيات العامة، وقدامى قادة القوات المسلحة السابقين، وذلك فى إطار احتفالات القوات المسلحة غدا بيوم الشهيد والمحارب القديم، الذى يوافق التاسع من مارس كل عام.

ويضع القائد العام للقوات المسلحة غدا الاثنين، أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة الجيش المصرى، بالإضافة إلى إنابة الفريق أول صدقى صبحى لقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى وضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول فى مختلف المحافظات.

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