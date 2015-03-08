تفكيك وانفجار 18 عبوة ناسفة وهيكلية في القاهرة والمحافظات اليوم

شهد اليوم الأحد تصعيدا في العمليات الإرهابية التي استهدفت عدد من المحافظات والميادين العامة ومحلات تجارية ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر .

البداية من محافظة السويس حيث تمكن من إحباط تفجير محول كهرباء كبير، فجر اليوم الأحد، بعد أن قام 2 يستقلون دراجة بخارية عقب صلاة الفجر بالاقتراب من أحد المحاولات وعندما اشتبه الخفير واقترب منهم قاموا بالفرار هاربين تاركين كرتونة بالقرب من المحول.

وفي أسيوط انفجرت عبوة ناسفة بجامعة الأزهر بكلية الشريعة والقانون، وتم السيطرة علي الموقف وإخلاء المباني وتمكن الخبراء من تفكيك 7 عبوات ناسفة في كليات مختلفة بالجامعة.

وشهدت الإسكندرية انفجار قنبلة صوت عبارة عن “محدث صوت” بجوار قسم شرطة باب شرق ، فيما لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين إثر انفجار عبوة أخرى، بمنطقة السيوف.

كذلك أصيب 4 مواطنين بإصابات متفاوتة، إثر انفجار قنبلة، بمحيط قسم شرطة محرم بك، وسط الإسكندرية، في ثالث انفجار اليوم تشهده المحافظة، دون إصابات.

كما توقفت حركة القطارات بالمحافظة “الغربية” بخط زفتى – الزقازيق، بعد انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون على شريط السكك الحديدية مما تسبب فى حدوث تلفيات وقطع للقضبان.

وفي الشرقية، تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الشرقية، بلاغًا من أحد المواطنين يفيد عثوره علي جسم غريب بجوار كوبري الإسكان بمركز الزقازيق، فيما أكدت الشرطة خلوهما من ثمة متفجرات.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية أنه تم إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع بجوار سور استراحة محافظ المنوفية بشبين الكوم يرجح أن تكون نفس القنبلة التى انفجرت أمام فرع فودافون لتزامن زرعهما فى نفس التوقيت . فيما انفجرت قنبلة صوتية أمام فرع شركة فوافون بشارع الجلاء بمدينة شبين الكوم دون وقوع إصابات بشرية.

وفي القاهرة تلقت قوات الأمن إخطارًا يفيد بالعثور على جسم غريب أعلى الكوبري والذي تبين بعد الفحص أنه عبوة بدائية الصنع، وعلى الفور توجه خبراء المفرقعات لتفكيكها وتم تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أجسام غريبة أخرى.