مناظرة تلاميذ مدرسة بسوهاج بعد الإبلاغ عن وجود إصابات بالجديري المائي‎

كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج وكيل وزارة الصحة بسوهاج بانتقال فريق الطب الوقائي لمناظرة جميع تلاميذ مدرسة بيت خلاف الابتدائية بقرية بيت خلاف بمركز جرجا.

جاء ذلك فور الإبلاغ عن وجود حالات إصابة بالجديري المائي لبعض التلاميذ بالمدرسة، وأكد علي ضرورة متابعة تلاميذ المدرسة يوميا لاكتشاف أي حالات جديدة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وتم إعطاء العلاج المناسب لهم وعزل الحالات المصابة بالمنزل لمدة اسبوعين ، وتم عمل ندوة تثقيف صحي للتعريف بالمرض وطرق العدوي والوقاية مع التركز علي التهوية الجيدة للفصول والاهتمام بقواعد النظافة العامة للتلاميذ ونظافة البيئة المدرسية ونظافة الحمامات.

وأكد المحافظ علي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالمحافظة “مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والإدارات التعليمية والأزهرية والمدارس والمعاهد الأزهرية” لتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية من الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية التي تم توزيعها من قبل مديرية الشئون الصحية علي مديرية التربية والتعليم لتوزيعها علي الإدارات التعليمية والمدارس.

وشدد علي تفعيل دور فرق الصحة المدرسية في مناظره التلاميذ بطابور الصباح يوميا وعزل التلاميذ المشتبه في إصابتهم بأي مرض معدي لحين الاتصال بأقرب فريق صحي للسيطرة علي أي مرض معدي في بداية اكتشافه وإعطاء رسائل تثقيفية للتلاميذ في طابور الصباح ، لافتا إلي ضرورة الاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول ونظافة البيئة الداخلية والخارجية للمدارس.

وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم والأزهر والإدارات التعليمية الازهرية علي أن يقوم وكيل وزارة الصحة وفريق معه بالمرور وتقديم تقرير عن حالة دورات المياه بالمدارس التابعة للتربية والتعليم والأزهر وكذلك تهوية الفصول والنظافة ، مؤكدا أن صحة الأطفال والتلاميذ من أبناء المحافظة خط أحمر لا يقبل التهاون فيه.