بالفيديو.. أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة تنجح في إعادة طفل مختطف إلى أهله

فى إستجابة فورية لبلاغ مواطن بإختطاف نجله وطلب الجناه مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراحه ، أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة تنجح فى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة الطفل سالماً إلى أهليته.

وتبلغ لقسم شرطة حلوان من المواطن “رضا ز.أ” 36 عاما ، مكوجى ومقيم بدائرة القسم بإختطاف نجله محمد البالغ من العمر 3 سنوات، حال لهوه أمام العقار سكنه، وتلقيه إتصال هاتفى من مجهول طلب خلالها مبلغ مالى قدره “50 ألف جنيه” كفدية مقابل إطلاق سراح نجله.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها وإعادة الطفل المختطف سالماً إلى أهليته.. توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من”محمد أ.ح”21 عاما سائق ،ومقيم بحلوان ، و”أحمد ر.م” 21 عاما طالب ومقيم بذات العنوان.

> و”أكرم م.ح” 44 عاما فكهانى ومقيم بذات العنوان سبق إتهامه فى عدد 6 قضايا آخرهم قضية تبديد، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن سنة فى قضية تبديد.

وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم إعداد الأكمنة اللازمة حيث أمكن ضبط الأول والثانى، وبصحبتهما الطفل المختطف.. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب،وأضافا بأنهما نظراً لإقامتهما بذات منطقة سكن المبلغ علموا بثرائه وإتفقوا فيما بينهم على إختطاف نجله ، حيث قاموا بإستدراج الطفل وإحتجازه بشقة ملك الثالث كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام ، ومساومة والده على إطلاق سراحه مقابل المبلغ المالى المنوه عنه.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

" frameborder="0">