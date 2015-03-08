طائرة بدون طيار تحلق فوق موقع عسكري في باريس

شوهدت طائرة بدون طيار، مساء السبت، وهي تحلق فوق “قاعدة عسكرية” حساسة في سان بور جنوب شرق باريس حيث مركز للبحرية مكلف بالاتصالات مع الغواصات العاملة، وفق ما علم الأحد من مصادر قريبة من التحقيق.

وأبلغ عن الجسم الطائر قرابة الساعة 21,30 بتوقيت المحلي بحسب أحد المصادر، وفي الموقع هوائيات عدة بعضها يزيد ارتفاعه على مئتي متر.

وكانت باريس رصدت مرارا في أواخر يناير طائرات بدون طيار وهي تحلق قرب موقع عسكري في جزيرة لونغ قرب حوض برست (غرب)، وهي الميناء التي ترسو فيها 4 غواصات نووية قاذفة.

ومنذ الخامس من أكتوبر رصد ما لا يقل عن “60 تحليقا لطائرات بدون طيار” فوق مناطق حساسة، مثل محطات نووية أو مدينة باريس، بحسب وزير الداخلية برنار كازنوف.

وتراوح التفسيرات بين أفراد يجربون ألعابا جديدة وهواة تصوير يتهكمون على السلطات وعمليات استطلاع لغايات إجرامية.

ولاتزال السلطات تسعى لمعرفة دوافع وهويات من يقف وراء هذه الظاهرة.