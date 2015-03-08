بالصور..محافظ سوهاج يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة‎

قاد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج صباح اليوم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة وضبط الشارع بمدينة سوهاج رافقه خلالها اللواء أحمد شاهين حكمدار مديرية الأمن وشرطة المرافق والمرور وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شملت جولة المحافظ اليوم شارع المخبز الألي وشارع سوهاج/ أسيوط ومنطقة الثلاث كباري، وشارع مستشفى الحميات وخلف مستشفى الهلال ومنطقة الزهراء ومنطقة سيتي، وقد أشرف المحافظ على إزالة كافة الإشغالات والتعديات بهذه الشوارع وأمر بتحرير محاضر للمخالفين.

وقرر المحافظ إقالة رئيس قرية تونس بسبب المخالفات والتعديات التي رصدها بمنطقة سيتي، وكلف مديرية الإسكان بمراجعة تراخيص كافة العقارات الموجودة بالمنطقة وإزالة التعديات فورًا، مؤكدًا أن الدولة ليست عاجزة عن تنفيذ القانون ولن يتم التفريط في شبر واحد من أملاك الدولة.

كما تفقد المحافظ أثناء جولته مدرسة التربية الفكرية بسوهاج وقرر نقل الزائرة الصحية من المدرسة لعدم تواجدها بعيادة التأمين الصحي وتحويل مدير المدرسة للتحقيق، كما تفقد أيضًا المخبز الألى وقرر تغيير خط إنتاج الخبز الدقيق إلى خبز ردة، وذلك بناء على طلبات المواطنين، كما كلف إدارة المتابعة بالديوان بمتابعة توزيع الخبز بالمخبز الألي بصورة يومية، وذلك بسبب شكوى الأهالي من قلة كميات الخبز المتاحة لهم.

وصرح المحافظ أن الجولات اليومية المفاجئة تأتي للوقوف على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن ورصد أوجه التقصير وإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة.

ووجه المحافظ الشكر لمدير الأمن وحكمدار المديرية ورجال الأمن والتنفيذيين بالمحافظة على تعاونهم في فرض الأمن والنظام، وهو ما بدأ يشعر به المواطن بالشارع، مؤكدًا على أن التلاحم مع المواطن بالشارع هو المطلوب في هذه الفترة، وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.