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تأثير السمنة على صحة الجلد

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تأثير السمنة على صحة الجلد تأثير السمنة على صحة الجلد
أرسل قارئ يسأل: ما تأثير السمنة على صحة الجلد؟

تأثير السمنة على الجلد

يجيب الدكتور محسن سيلمان استشارى أمراض الجلدية، قائلاً "إصابة الأشخاص بالبدانة أحد العوامل المسببة للإصابة ببعض الأمراض الجلدية، ومنها:

1) تساهم السمنة فى جعل لون الجلد داكناً خاصة مناطق معينة بالرقبة والإبطين والمفاصل الكبرى كالكوعين والركبتين.

2) بطء التئام الجروح الجلدية نتيجة إصابة البدناء بأمراض مزمنة كالسكر.

3) ظهور الشعر الزائد بأماكن غير محبب تواجده فيها للمرأة كالذقن والظهر.

4) السمنة تساهم فى الإصابة بأمراض جلدية معدية والتى تتسبب فيها البكتيريا والفطريات مثل التينيا بأنواعها المختلفة.

5) لوحظ مؤخراً ارتفاع نسبة الإصابة بمرض الصدفية، خاصة الأشخاص المصابين بالبدانة.

نصائح يجب مراعاتها

لذلك ينصح د. محسن، الأشخاص البدناء باتباع نظام غذائى صحى يتضمن، الخضراوات والفاكهة والبروتينات، مع تجنب تناول الوجبات السريعة غير الصحية، بالإضافة إلى الإقلال من تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين لتأثيرها الضار على نضارة البشرة ونقاء الجلد، وكذلك لتجنب الإصابة بالسمنة.

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