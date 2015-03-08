أسباب تأخر البلوغ والدورة الشهرية للفتيات

كيف تحدث الدورة الشهرية؟

أرسلت قارئة تسأل عن أسباب تأخر البلوغ والدورة الشهرية؟>تقول الدكتورة شيرين مصطفى عبد العزيز أخصائية أمراض النساء والتوليد، إن الدورة الشهرية تحدث نتيجة التغيرات الفسيولوجية الطبيعة للفتاة عند البلوغ، حيث يبدأ المبيض فى إنتاج البويضات وإفراز الهرمونات الأنثوية، والمفترض أن يكون السن الطبيعى لبداية نزول الدورة غالبا من ما بين عمر 12 إلى 14 سنة، وقد يختلف عامل السن من فتاة إلى أخرى.

وتستكمل د. شيرين، أنه فى حالة تأخر الدورة الشهرية عن 14 وحتى 16 عاما مع عدم ظهور الصفات الأنثوية الثانوية مثل نمو الثدى ظهور شعر الإبط وظهور الشعر بالمنطقة التناسلية يجب استشارة الطبيب.

ما هى أسباب تأخر الدورة الشهرية؟

>وأشارت د. شيرين، إلى أن تأخر نزول الدورة الشهرية قد يكون طبيعيا نتيجة اختلاف الطقس أو المناخ من بلد إلى بلد وأسرة إلى أخرى، أو قد يكون ذلك غير طبيعى نتيجة حدوث خلل بالغدة النخامية أو المبيض أو هرمونات.

لذلك تنصح الطبيبة، فى حالة تأخر نزول الدورة مع عدم ظهور الأعراض الثانوية السابق ذكرها، بضرورة الذهاب على الفور إلى الطبيب المختص لإجراء الفحوصات الطبيبة اللازمة والتى تشمل:

1) إجراء الفحوصات الخاصة بالهرمونات الأنثوية.

>2) عمل أشعة موجات فوق الصوتية وذلك للاطمئنان على وظيفة الرحم والمبيض.

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