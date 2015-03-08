كيف تتعامل مع اكتئاب المرأة بعد الإجهاض؟

بعد المرور بتجربة الإجهاض، تعانى المرأة من حالة اكتئاب واضطراب نفسى واضح، خاصة إذا كان الإجهاض فى الشهور الأخيرة من الحمل.

اكتئاب المرأة بعد الإجهاض

>الدكتورة رغدة أحمد أخصائية النفسية، توضح أن الحامل التى تعرضت للإجهاض، تعانى من بعض الاضطرابات النفسية الواضحة، والتى يجب التعامل معها بشكل سليم وسريع، حتى لا تتفاقم الأزمة لتدخل فى نوبات اكتئاب حادة.

فقدان الطفل والأحلام المتعلقة به، يرهق الحالة النفسية، ويجعل البعض غير قادر على تحمل هذه الصدمة، ولذا لابد من المحيطين بالسيدة التى تعرضت لهذه التجربة، أن يكونوا أكثر وعيا بطريقة التعامل معها.

نصائح للتعامل مع المرأة بعد الإجهاض

>وتقدم الأخصائية النفسية عدة نصائح أهمها:

>- التوقف عن ذكر هذا الحادث المأساوى، وعدم التفكير فيه بمجرد تعافى السيدة.

>- عدم التفكير فى سرعة الإنجاب ومطالبة المرأة بالمحاولة مرة أخرى، فهذا الفعل نوع من الضغط النفسى الزائد عليها.

>- الخروج من حالة الحزن سريعا، وعدم مبالغة الزوج والأهل فى الحزن حتى لا تصاب بخيبة الأمل.

>- عليها الاهتمام بالاندماج فى عملها، والبدء فى ممارسة حياتها العادية من جديد بأسرع وقت.

>- إذا عانت المريضة من نوبات اكتئاب أو نوبات بكاء، لابد من عرضها على مختص لمساعدتها.

>- عدم محاولة طرد الذكريات الجيدة التى ترتبط بالأطفال والجنين المفقود، فهذا الفعل يزيد من نوبات الاكتئاب وتعميق الشعور بالحزن.

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