تعرف على فوائد بكتيريا المعدة

بكتيريا المعدة

فوائد بكتيريا المعدة

"بكتيريا المعدة بعضها مفيد" هذا ما أكد عليه الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء، موضحا أن المعدة تحتوى على نوعيات متعددة من البكتيريا، بعضها ضار والآخر مفيد.>تأتى فائدة بعض نوعيات بكتيريا المعدة إلى حكمة الله سبحانه وتعالى فى خلقه للمعدة بطريقة تتمكن من هضم كل أنواع الطعام، وارتبط لدى البعض كلمة "بكتيريا" بالأمراض والضرر، إلا أن ما لا يعيه البعض أن هناك الكثير من نوعيات البكتيريا المفيدة فى الجسم، تفيده وتحميه من المشكلات المرضية.>وأوضح مروان أن هناك نوعيات من البكتيريا المعوية مثل "بكتيريا اللاكتوبسلس"- وهى نوع من البكتيريا الذى ينمو ويتكاثر داخل الأمعاء والجهاز الهضمى للإنسان- وفوائدها عظيمة لجسم وأمعاء الإنسان.

وأضاف قائلا "هذه النوعيات من البكتيريا المفيدة وغيرها، تساعد على التخلص من باقى البكتيريا الضارة والخطيرة المتراكمة فى المعدة، وبالتالى فهى تساعد على تمثيل أفضل للطعام والاستفادة منه، وتخلص الجسم من بعض سمومه المعوية، وتفيد بعض أجهزة الجسم الهامة الأخرى، كالكبد الذى تتم تنقيته بواسطة البكتيريا ومساعدته فى مهامه للتخلص من سموم الجسم، مع قدرتها على إنقاص الوزن، والتخلص من دهون الجسم".

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