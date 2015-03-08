المخدرات تضعف القدرة الجنسية

يعتقد البعض خطأ أن المخدرات بأنواعها وأشكالها المختلفة من الحشيش والبانجو والهيروين والكوكايين والترامادول والمواد مخدرة وحبوب هلوسة وغيرها تساعد على زيادة القدرة الجنسية وتحسن الأداء الجنسى.>فى حين يؤكد الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الرعاية بمستشفى أبو الريش الجامعى، أن المخدرات بأنواعها لا تزيد الكفاءة الجنسية والقدرة كما يعتقد البعض، بل إنها تنفذ مباشرة إلى الجهاز العصبى الجار ثمبثاوى، وهى وظيفتها الأولى لشعور متعاطيها بالنشوة وارتخاء الأعصاب والهدوء التام لوهلة بعد تعاطيها.

وتابع محمد قائلا "الجهاز العصبى يتأثر بشكل مباشر بالمخدرات أيا كان نوعها، وهو ما يجعلها تؤثر بشكل فاعل على سرعة التوصيل للأعصاب، فتهدأ سرعة التوصيل وتصل الإشارات ببطء، هذا البطء يتسبب فى إطالة العلاقة الحميمة للرجل، ما يجعله يعتقد خطأ أن المخدرات تزيد من قدرته الجنسية وتحسن أدائه الجنسى".

المخدرات تقلل الكفاءة الجنسية

>وأكد محمد على أن الشعور بتحسن القدرة الجنسية وهمى ولا أساس له من الصحة، بل على العكس تدريجيا وبالتعاطى المنتظم للمخدرات يصل الضرر للموصلات العصبية، ويصيبها بالبطء الدائم مما يضعف القدرة الجنسية للرجل.

ونصح أخصائى الرعاية بتجنب المخدرات، والامتناع عن تعاطيها إذا ما أراد الرجل صحة جنسية قوية، وأداء جنسى طبيعى وغير ضار.

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