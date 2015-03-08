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سعد المجرد قريباً في مصر

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سعد المجرد قريباً في مصر سعد المجرد قريباً في مصر

الأحد 08-03-2015 17:04

كشف الفنان سعد المجرد لـ"سيدتي نت" على هامش حضوره لحفل زفاف نجل الكوميدي محمد الجم في الرباط، مؤخراً، أنه سيحيي في غضون شهر أبريل/نيسان المقبل حفلاً غنائياً في دون أن يكشف موعد الحفل بالتحديد، والذي سيجمع بين سعد وبعض طلاب "ستار أكاديمي" منهم: يحيي، ودعاء السباعي وآخرين.

وحسب سعد فإن هذا الحفل يعد الأول من نوعه بالنسبة لصاحب أغنية "أنت بأغية واحد" التي بات يحفظها اليوم الملايين من المعجبين ومعجبات الفنان المغربي سعد المجرد.

 

 

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