سعد المجرد قريباً في مصر

كشف الفنان سعد المجرد لـ"سيدتي نت" على هامش حضوره لحفل زفاف نجل الكوميدي محمد الجم في الرباط، مؤخراً، أنه سيحيي في غضون شهر أبريل/نيسان المقبل حفلاً غنائياً في مصر دون أن يكشف موعد الحفل بالتحديد، والذي سيجمع بين سعد وبعض طلاب "ستار أكاديمي" منهم: شيرين يحيي، ودعاء السباعي وآخرين.

وحسب سعد فإن هذا الحفل يعد الأول من نوعه بالنسبة لصاحب أغنية "أنت بأغية واحد" التي بات يحفظها اليوم الملايين من المعجبين ومعجبات الفنان المغربي سعد المجرد.

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