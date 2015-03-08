قبل لقائه السلطانة هيام ماذا يفعل أمير مع السلطانة خديجة؟

عمان – سميرة حسنين

بعد مضي عامين تقريباً على غيابه عن الدراما التلفزيونية بعد آخر أعماله "لعبة الصمت" مع آصلي إينفر، يستثمر الممثل التركي مراد يلدريم الشهير بأمير هذا الغياب بنشاط سينمائي مكثف،فقدم فيلم "القرملي" مع سلمى أرجش الشهيرة بالسلطانة خديجة التي لعبت دور حبيبته، وانتهى مؤخراً من تصوير فيلمه الجديد "حديث بقدر مع الزوج" المأخوذ عن الكتاب الأكثر مبيعاً والذي يحمل نفس العنوان ، تأليف شبنام بورجو أوغلو وتشاركه بطولته الممثلة الحسناء إيزجي مولا التي تقوم بدور زوجته حيث يبدأ عشقهما من مرحلة الثانوية العامة ويستمر طويلاً بمراحل طبيعية، وسيطلق الفيلم بعرض رسمي أول مساء 20 آذار في اسطنبول.

ومقرر بدء تصوير مسلسله الجديد إلى جانب الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام قريباً، حيث تؤدي فيه مريم دور ممرضة حسناء يقع في حبها رجلان يتنافسان على قلبها.

ويعد مراد يلدريم من الممثلين الأتراك الأكثر شعبية في تركيا والعالم العربي وأوروبا واليونان، وحظيت كافة مسلسلاته الدرامية بنسبة مشاهدة مرتفعة بدءا من: (العاصفة) و(كل أولادي) و(عاصي) و(العشق والجزاء) و(لعبة الصمت) الذي يعرض حاليا بنجاح على قناة ياهلا – OSN.