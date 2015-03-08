مراحل تغيير حفاض مولودك بنجاح

إذا لم تكن لديك خبرة إطلاقاً في هذه المجال، فلابد أن تتعرفي على مراحل تحفيض طفلك. لذلك تقدم لك اختصاصيَّة الجلديَّة والتجميل بمركز الطبابة بجدَّة، سهى حج إبراهيم، ما يفيدك.

ـ فكي لساني الحفاض، ثم الصقيهما على اللسانين ذاتهما؛ لكيلا يلتصقا ببشرة طفلك، لكن لا تغيّري الحفاض المتسخ فوراً.



ـ امسحي أي براز «غائط» مع الحفاض المتسخ، وانتبهي إلى تغطية عضو طفلك التناسلي بقطعة قماش نظيفة أو الحفاض النظيف إذا كان طفلك صبياً؛ (لأسباب تتعلق بالنظافة الصحيَّة، ولتجنّب «الدشّ» الدافئ المذكور آنفاً).



ـ ارفعي مؤخرة طفلك عن طاولة تغيير الحفاض عبر إمساك الكاحلين لمنعه من الحركة.



ـ لفي الحفاض المتسخ حتى نصفه تحت طفلك «أي مرَّة واحدة»، بحيث ترفعين الطرف غير المتسخ إلى أعلى.



ـ استعملي الفوط المبللة الخاصة به أو قطعة من القطن الخام المبلل؛ لكي تنظّفيه من الأمام واستعملي الفوط دائماً مع طفلتك من الأمام إلى الخلف بعيداً عن منطقة المهبل. لتقللي احتمالات وصول البكتيريا إلى مهبلها، والتسبب لها بالتهابات.



ـ ارفعي ساقي طفلك الاثنتين ونظفي مؤخرته.



ـ استبدلي بالحفاض المتسخ واحداً نظيفاً. وضعي النصف الأعلى من الحفاض النظيف (وهو الطرف الذي يحتوي على اللسانين) تحت مؤخرة طفلك، بينما يوضع النصف الأسفل بين ساقيه اللذين يجب فتحهما إلى الدرجة التي تريحه.



- حاولي ألا تجمعي الحفاض مع كثير من الطيّات بين ساقي صغيرك؛ فقد يسبّب ذلك الحكّة والإزعاج. بالنسبة للمواليد الجدد، وتجنّبي تغطية الحبل السرّي، (يمكنك الحصول على حفاضات خاصة بحديثي الولادة مع شقّ أو فتحة على شكل V للجذع السري). ثم ضعي العضو التناسلي لدى المولود الذكر إلى أسفل بحيث يقل تسرب البلل.



ـ اشبكي الحفاض. من الجانبين مع اللاصق الموجود فيهما، وتأكدي من أنَّه غير مشدود كثيراً لكيلا يقرص بشرة صغيرك. واقرئي تعليمات الشركة المصنّعة لمزيد من النصائح المحددة.



ـ اربطي ولفي الحفاض المتسخ حول محتوياته، وضعيه في كيس من البلاستيك، ثم ارميه في سلة المهملات. ألبسي طفلك ثيابه واغسلي يديك جيداً. هذا كل شيء، لقد أنجزت المهمة بنجاح.

مقاسه

إذا بدأ براز طفلك يتسرب من أعلى الجزء الخلفي للحفاض، فربما حان الوقت للانتقال إلى مقاس أكبر، وفي حال كان الحفاض سائباً جداً جربي حفاضاً أصغر؛ فالحفاضات يجب أن تلائم حجم ووزن الطفل وليست الأوزان المذكورة على العبوة سوى تعليمات توجيهيَّة، وقد يحتاج إلى حجم أكبر في وقت أقرب مما تقترحه الشركة المصنِّعة.