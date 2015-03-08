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مقتل 10 من الحوثيين فى محافظة "البيضاء" باليمن

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مقتل 10 من الحوثيين فى محافظة "البيضاء" باليمن مقتل 10 من الحوثيين فى محافظة "البيضاء" باليمن
قتل 10 من عناصر أنصار الله الحوثيين فى اشتباكات وقعت مع مسلحين قبليين مدعومين بعناصر من تنظيم القاعدة فى مديرية "ذى ناعم" بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضحت مصادر محلية أن الاشتباكات استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة وقذائف آر بى جى.. وقد قتل واحد من عناصر التنظيم فى الاشتباكات التى تعد الثالثة منذ دخول الحوثيين وقوات من الجيش المديرية فى شهر فبراير الماضي.

وفى محافظة مأرب وسط اليمن شن مسلحون قبليون هجوما على منطقة تضم موالين للحوثيين كانوا يقيمون معرضا سنويا يطلق عليه اسم معرض الشهيد.. وأدى الهجوم إلى مقتل 4 من الموالين للحوثيين فى هذه المنطقة وجرح 6 آخرين.

وأوضحت مصادر محلية أن المهاجمين فتحوا نيران أسلحتهم على المشاركين فى المعرض مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الجانبين ووقوع ضحايا.
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