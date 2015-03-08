موجز الاقتصاد.. شركة صينية تضخ 250 مليون دولار لإنشاء مصنع لدرفلة الصلب

شهد اليوم، الأحد، عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، وكان على رأسها، استقبل المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروه المعدنية، وفداً من شركة ستار أويل أند جاز( SOG )، الشركاء الصينيون فى الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر ( IDM ) التى يساهم فيها قطاع البترول بـ٥٠٪ ، وعرض المستثمرون الصينيون دراسة لإنشاء مصنع جديد لدرفلة الصلب لإنتاج المواسير السيملس باستثمارات حوالى ٢٥٠ مليون دولار، ستقوم البنوك والحكومة الصينية بتمويلها بالكامل، ويعد المصنع الجديد تطويراً لمنظومة ( IDM) ويعمل على توفير المواسيرالسيملس لمصر وأفريقيا .

كما افتتح منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبيرنيل داهلر، سفيرة الدانمارك بالقاهرة، والدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، أحدث مركز دعم لوجستى(أو سى ال) لتخزين وتوزيع المنتجات الصناعية باستثمارات مصرية أوروبية ٢٠٠ مليون جنيه، فى كافة مراحل المشروع، وذلك بمنطقة العاشر من رمضان.

وخلال الافتتاح أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة حريصة على تقديم الدعم الفنى لكافة المشروعات الراغبة فى ضخ استثمارات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن شركة "أو سى ال" إحدى الشركات التى قررت استخدام التقنيات الحديثة فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر شبكة الخلايا الضوئية بقدرة 7.5 ميجاوات.

وفى تصريحات صحفية علي هامش الافتتاح طالب الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بتقنين منطقة بساتين اسماعيلية بالمحافظة كمنطقة صناعية، حيث أنها تحتوى حاليا على ٥٠٠ مصنع لقطاعات مختلفة بمساهمة ١٥٠٠ فدان، إلا أنها تفتقر إلى وجود البنية التحتية كمنطقة صناعية يحتاجها أهلها حاليا.

من جانب أخر قالت بيرنيل داهلر السفيرة الدنماركية علي هامش ايضا الافتتاح، إن الدنمارك اتخذت اتجاهات جديدة فى مجال الطاقة المتجددة، وأصبحت مدينة "كوبنهاجن" من أفضل المدن فى هذه الطاقة، لافته إلى أن مصر بها الفرص لكى نضع المزيد من الاستثمارات فى الطاقة المتجددة وفى قناة السويس الجديدة.

وفى إطار التواصل الدائم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وسفارات جمهورية مصر العربية فى الخارج، وعلى هامش منتدى الاستثمار الإسلامى الذى تم عقده بالعاصمة البحرينية المنامة، التقى الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالسفير عصام عواد سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين أكد السفير المصرى ترحيب الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين حضور المؤتمر على رأس وفد رفيع المستوى من المملكة البحرينية الشقيقة.

وصرح الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، بأن ميناء العين السخنة تمكن أمس السبت، من ضبط 16 كاميرا للمراقبة، وجهاز دفى دى و2 سويتش واردة من الصين، مضيفا أنه بعد الفحص تبين أن تلك الأصناف تعد من السلع الممنوع دخولها للبلاد، إلا بعد الحصول على موافقات أمنية، بالإضافة إلى موافقة الشركة المصرية للاتصالات.

فيما كشفت سونى للاتصالات المحمولة، اليوم، عن أجهزة الكمبيوتر اللوحى 2Xperia™ Z4 الأنحف والأخف فى فئتها بالعالم، مواصفات مذهلة ومستويات غير مسبوقة من الترفيه تضع تعريفاً جديداً لمعايير عالم الأجهزة اللوحية مع الشاشة العالية الدقة بقياس 10.1 إنش والرؤية الفائقة الوضوح مع دقة عرض 2K. .

وأكد ناصف ساويرس، رئيس مجموعة أوراسكوم للإنشاء "oci"، أن قرار الإدراج فى بورصة ناسداك دبى كان أسهل لعملية انقسام الشركة، موضحاً الأسباب التى دفعت الشركة للإدراج المزدوج فى كل من مصر ودبى، والتى يشارك فيها بيل جيتس مؤسس شركة ميكروسوفت للبرميجات، بالإضافة لمستثمرين آخرين.

>وبنهاية تعاملات البورصة اليوم ىأنهت مؤشرات البورصة على ارتفاع جماعى، مدفوعة بنشاط واضح لعدد من الأسهم القيادية، خصوصا أسهم البنك التجارى الدولى وهيرميس وطلعت مصطفى، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، فى حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

شركة صينية تضخ استثمارات 250 مليون دولار لإنشاء مصنع لدرفلة الصلب

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