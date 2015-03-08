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500 موظف بحسن علام يطالبون بتدخل وزير الاستثمار لتعيينهم

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500 موظف بحسن علام يطالبون بتدخل وزير الاستثمار لتعيينهم 500 موظف بحسن علام يطالبون بتدخل وزير الاستثمار لتعيينهم
طالب المئات من العاملين بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام بتدخل اشرف سالمان وزير الاستثمار والمهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير لتعيينهم وتنفيذ قرار رئيس مجلس الادارة السابق بهذا الشأن.

وأكد عدد من العاملين لـ"اليوم السابع" انهم سبقوا وطالبوا مقابلة رئيس مجلس الإدارة وتم تحديد اليوم وفوجئوا انه سافر خارج البلاد لمتابعة اعمال تخص الشركة.

وقالوا: إننا نعمل بشركة النصر العامه للمقاولات (حسن محمد علام) منذ 5 سنوات بنظام التعاقد العرضي لمدة 6 اشهر ،وتجدد ثم صدر قرار رقم 128 لسنة 2014 ينص على تعيننا خلال العام نفسه وحتى الأن لم يتم وعددنا بلغ 560 ما بين مهندس وإداري وفني وعامل على مستوى الجمهوريه .

عمال "مختار إبراهيم"وحسن علام يطالبون بتدخل وزير الاستثمار لتعيينهم
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