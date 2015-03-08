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إصابة جبر لن تمنعه من المشاركة أمام رايون

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إصابة جبر لن تمنعه من المشاركة أمام رايون إصابة جبر لن تمنعه من المشاركة أمام رايون

أكد الجهاز الطبي لنادي الزمالك أن إصابة علي جبر مدافع الفريق لن تمنعه من المشاركة أمام رايون سبورتس.

ويستعد الزمالك لمواجهة رايون سبورتس في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفيدرالية.

وعان جبر من شد خفيف في العضلة الضامة خلال مشاركته بمران الفريق الجماعي يوم الأحد حسبما أكده الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

وعلى الجانب الأخر عاد البوركيني محمد كوفي للمشاركة في التدريبات الجماعية ليصبح جاهزا هو الأخر للمشاركة في لقاء بطل رواندا.

وكان من المقرر إقامة لقاء الزمالك ورايون على ملعب السويس يوم 13 مارس الجاري، قبل أن يتأجل ليوم 15 من الشهر نفسه، ويعود لملعب الجونة.

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