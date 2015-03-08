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فيريرا يعقب عن قرار تأجيل لقاء الزمالك في الكونفيدرالية

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فيريرا يعقب عن قرار تأجيل لقاء الزمالك في الكونفيدرالية فيريرا يعقب عن قرار تأجيل لقاء الزمالك في الكونفيدرالية

أعرب البرتغالى جوزفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى عن تفهمه لقرار تأجيل ونقل مباراة الفريق أمام رايون سبورتس في الكونفيدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة رايون سبورتس في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفيدرالية.

وكان من المقرر إقامة لقاء الزمالك ورايون على ملعب السويس يوم 13 مارس الجاري، قبل أن يتأجل ليوم 15 من الشهر نفسه، ويعود لملعب الجونة.

وأكد المدير الفني لنادي الزمالك خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي أنه يعلم أن الظروف الأمنية للبلاد هي سبب نقل وتأجيل المباراة ومن هنا فيتفهم البرتغالي القرار.

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