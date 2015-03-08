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تنظيم "داعش" يفجر آثار مدينة "خورسيباد" شمالى الموصل

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تنظيم "داعش" يفجر آثار مدينة "خورسيباد" شمالى الموصل تنظيم "داعش" يفجر آثار مدينة "خورسيباد" شمالى الموصل
كشف الخبير فى شئون آثار محافظة نينوى الدكتور جمعة عبد لله حسن من هيئة آثار نينوى أن تنظيم "داعش" أقدم على تفجير أثار مدينة خورسيباد بشمال الموصل-400 كم ىشمالى بغداد-.

وقال حسن "فجر داعش آثارا تعود للحضارة الآشورية فى ناحية خورسيباد بعد أن انتهوا أمس من تفجير مدينة الحضر ".

وتابع قائلا إن "خورسيباد تضم مواقع آثار وتراث العهد الآشورى فى المنطقة والتى يعود تاريخها إلى قرنين قبل التاريخ

وأضاف أن "سكان خورسيباد قالوا إن التنظيم أقدم على سرقة أغلب الآثار ونقلها وفجر القليل منها أمام تصوير من قبل إعلام التنظيم".
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