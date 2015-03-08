شبكة حقوقية : "داعش" اختطف 86 امرأة آشورية و39 طفلا فى شمال سوريا

قالت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان إن تنظيم "داعش" اختطف 86 امرأة و39 طفلا من الآشوريين منذ هاجم المناطق الآشورية بشمال سوريا فى 23 فبراير الماضى.

وأضافت الشبكة الآشورية، فى بيان اليوم الأحد أنه "بينما يحتفل العالم الحر بذكرى يوم المرأة العالمى فى الثامن من مارس الجارى لتأكيد قيم المساواة بين الرجال والنساء، ونبذ أشكال العنف الممارس ضد المرأة من أى نوع كان، تستمر مأساة الرهائن الآشوريين "المسيحيين" المحتجزين لدى تنظيم "داعش" منذ 23 فبراير الماضى وبينهم عدد من النساء والفتيات والأطفال ".

وأوضحت الشبكة أنه تم التوثيق عبر فريق العمل الميدانى للشبكة العامل فى سورية أسماء هؤلاء الرهائن، بينهم 86 امرأة، معظمهن أمهات تم احتجازهن مع أزواجهن أو أطفالهن، أو أرامل أو سيدات طاعنات فى السن، و39 طفلا وطفلة دون الـ 18 عاما .

كما سجلت الشبكة الآشورية " نزوح ما يزيد عن 1380 عائلة آشورية من بلداتها وقراها نحو مدينتى الحسكة والقامشلي، بينهم أكثر من ألفى امرأة وطفل " .

و قالت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان إنها " إذ تهنئ نساء العالم بيومهن العالمى فإنها تؤكد رفضها المطلق لكافة أشكال العنف الممارس ضد النساء، خصوصا أثناء النزاعات المسلحة من قبل الأطراف المتورطة فى الصراع".

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