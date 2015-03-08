محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع المواطنين والاهتمام بقضاياهم

شدد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة على رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى للارتقاء بشوارع وميادين القاهرة استعدادا لاستقبال ضيوف الدولة خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي بما يليق بعاصمة البلاد وخاصة في المناطق التي تقع فيها الأثار الإسلامية برفع كفاءة النظافة حولها خاصة حول مسجد السلطان حسن وجامع بن طولون وشارع المعز والقاهرة الفاطمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وحضور نواب المناطق الأربعة ورؤساء مجالس إدارات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النقل العام وهيئة النظافة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الأحياء.

وأكد المحافظ أنه مازالت هناك أيادي تحاول العبث في الدولة الأمر الذي يوقع مسؤولية كبير على عاتقنا بحيث يكون المواطن والاستقرار وشكل العاصمة هو الهدف الأول والأخير لنا جميعا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالقضايا الجماهيرية والتواصل مع الناس وهو الأمر الذي يعمل عليه دوما السيد رئيس الوزراء.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع المواطنين وعدم الاعتماد على الاوراق بل متابعة المشكلات على ارض الواقع وإيجاد الحلول السريعة لها.

و نوه المحافظ إلى أن ما يحدث في حي المطرية ليس من فعل الأهالي بل يتخذها أناس أخرين من خارج الحي مسرح لعملياتهم مستغلين حالة الفقر والبطالة التي تسود الحي مشيرا إلى أنه ورئيس الوزراء قاموا بعقد اجتماعات مع أهالي المطرية للتعرف على احتياجاتهم ويجري حاليا تنفيذ مطالبهم بإقامة سوق حضاري في منطقة الـ 54 فدان ونقطة مطافئ وإسعاف وشهر عقاري ومجمع مدارس ويتم متابعة التنفيذ أسبوعيا مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأوقاف والآثار.

وأشار المحافظ ان حياة المواطنين في المناطق الخطرة تمثل اولوية اولى في اهتمامات المحافظة حيث يجري حاليا تنفيذ مشروعين كبيرين لنقل سكان المناطق الخطرة هم مشروعا الاسمرات وتحيا مصر بإجمالي 11300 وحدة سكنية بقيمة حوالي مليار جنيه وهما المشروعان اللذان تعتبر معدلات التنفيذ فيهما عالية جدا.

وأكد المحافظ أنه سيتم نقل سكان المناطق الأكثر خطورة في منشية ناصر وعزبة خير الله وإسطبل عنتر إلى وحدات سكنية أمنة تم تدبيرها في أكتوبر مشيرا إلى أن المحافظة تواجه مشكلات في النقل نتيجة ارتباط السكان بعملهم ومدارسهم ولكن لأن الأولوية الأولى هي الحفاظ على حياتهم فيتم توفير بدائل لهم مع إمكانية عودتهم لمساكن المقطم بعد انتهاء المشروعات.

وذكر المحافظ انه هناك جهود كبيرة تبذل لإعادة الرونق لمنطقة القاهرة الخديوية التي سيبرز جمالها بعد التغييرات التي اعقبت افتتاح جراج التحرير ونتج عنها ان اغلب شوارع وسط المدينة منع فيه انتظار السيارات.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع أنه لا عودة نهائيا للباعة الجائلين لمنطقة وسط المدينة مشيرا الى انه سيتم قريبا نقل الباعة الجائلين في ميدان رمسيس الى منطقة اخرى سيقوم على اثرها العاملين بهيئة النظافة بإعادة الميدان الى صورته الاولى على الفور.

وخلال الاجتماع وافق أعضاء المجلس التنفيذي على قرار المحافظ بفرض غرامة 1000 جنيه يوميا على معرض السيارات الذي يقوم بعرض السيارات خارجه دون الحصول على تصريح وكذلك قرار المحافظ بفرض غرامة 200 جنيه شهريا يدفعها مالك الجراج عن كل سيارة تعذر ايوائها بالجراج نتيجة استغلال مالك الجراج له في غرض غير المخصص له أو أحداث تغييرات بنائية فيه تعوق دخول السيارات اليه وكذلك وافق أعضاء المجلس التنفيذي على قرار المحافظ بمنع سير التوك توك نهائيا في الشوارع الرئيسية بالعاصمة وفي حالة ضبطه لا يتم الإفراج عنه إلا بعد دفع غرامة 1000 جنيه.

وأشار المحافظ الى انه تم دعم اسطول النقل العام الاسبوع الماضي بـ 200 اتوبيس بمنحة اماراتية كدفعة اولى من إجمالي 600 أتوبيس سيتم استلامها تباعا الأمر الذي رفع عدد الاتوبيسات التي تم مد هيئة النقل العام بها إلى 550 أتوبيس في أخر أربع شهور.

وقرر الدكتور جلال مصطفى سعيد تعيين السيد”رزق على أبو على” رئيسا لهيئة النقل العام، مع عودة اللواء”هشام عطية” للعمل بمنصبه كنائب لرئيس الهيئة وندب اللواء” محمد مجدي حبيب” رئيس حي الساحل للعمل رئيسا لحي شرق مدينة نصر، وندب اللواء هشام خشبة رئيس حي الشرابية رئيسا لحي مصر الجديدة، وندب السيد حسين الشاطر رئيس حي الموسكي رئيسا لحي بولاق أبو العلا وندب السيد، طلعت نصر مهنا رئيس حي السلام رئيسا لحي الشرابية، ونقل المهندس مصطفى وهبه للعمل رئيسا لحي دار السلام، وتكليف السيد مدحت محمود عبد اللطيف أبو بكر للعمل رئيسا لحي السلام أول.