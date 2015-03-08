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رئيس جامعة أسيوط يلتقى وفدا طلابيا روسيا من جامعتى داغستان وبيتا جورسك

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رئيس جامعة أسيوط يلتقى وفدا طلابيا روسيا من جامعتى داغستان وبيتا جورسك رئيس جامعة أسيوط يلتقى وفدا طلابيا روسيا من جامعتى داغستان وبيتا جورسك
التقى الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط بوفد طلابى من جامعتى داغستان وبيتاجورسك الروسيتين، وذلك بحضور الدكتور صلاح أبو الهوى منسق عام علاقات الجامعة بجامعات دول الكومنولث والمشرف على مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة، وذلك فى إطار زيارة الوفد الروسى إلى جامعة أسيوط لقضاء فترة دراسية تستغرق نحو شهرين لدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية.

وأعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لإدارة جامعة أسيوط، مؤكدين أن تعد وطنًا ثانيًا لهم لما يجدوه على أرضها من مودة وأخوة من الشعب المصرى، كما أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتلك الزيارة التى تأتى فى أعقاب زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للقاهرة وما تضمنته من فتح مجالات جديدة للتعاون والعمل المشترك.
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