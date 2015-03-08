أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
أسوأ 10 صفقات في «البريمير ليج» -
رونالدو لا يرغب بقدوم هازارد للريال لهذا السبب -
الاتحاد الإنجليزي يحرم ليفربول من الصفقات لمدة عامين -
بث مباشر.. «برشلونة × إشبيلية» بالدوري الإسباني -
ميسي يقود برشلونة أمام إشبيلية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الثور الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مجلس تأديب جامعة الزقازيق يلغى امتحان مادة لـ23 طالباً بسبب الغش

Google+ Print
مجلس تأديب جامعة الزقازيق يلغى امتحان مادة لـ23 طالباً بسبب الغش مجلس تأديب جامعة الزقازيق يلغى امتحان مادة لـ23 طالباً بسبب الغش
عقد مجلس التأديب بجامعة الزقازيق، اجتماعاً اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور عبدالحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لاتخاذ قرار حول وقائع الغش فى الامتحانات النصف الدراسى الأول، مقرراً إلغاء امتحان مادة لـ23 طالباً وطالبة من كليات "التجارة، الهندسة، والتربية النوعية".

وأكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين، فى تصريحات لليوم السابع، أن الطلاب الذين لم يثبت عليهم الشروع بالغش، تم فصلهم 3 أسابيع، كإجراء تأدبيى لعدم تكرار الوقائع مرة أخرى، موضحا أن من ثبت عليهم الغش بعد مضاهات أدوات الغش المحررة بكراسات الإجابة، فتم إلغاء المادة محل الواقعة لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365