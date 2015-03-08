مجلس تأديب جامعة الزقازيق يلغى امتحان مادة لـ23 طالباً بسبب الغش

عقد مجلس التأديب بجامعة الزقازيق، اجتماعاً اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور عبدالحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لاتخاذ قرار حول وقائع الغش فى الامتحانات النصف الدراسى الأول، مقرراً إلغاء امتحان مادة لـ23 طالباً وطالبة من كليات "التجارة، الهندسة، والتربية النوعية".

وأكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين، فى تصريحات لليوم السابع، أن الطلاب الذين لم يثبت عليهم الشروع بالغش، تم فصلهم 3 أسابيع، كإجراء تأدبيى لعدم تكرار الوقائع مرة أخرى، موضحا أن من ثبت عليهم الغش بعد مضاهات أدوات الغش المحررة بكراسات الإجابة، فتم إلغاء المادة محل الواقعة لهم.